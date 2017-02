Ano letivo inicia em escolas municipais de Eugênio de Castro, Ijuí, Jóia, Ajuricaba, Boa Vista do Ca

As escolas municipais de Ijuí iniciam, hoje, as aulas referentes ao ano letivo de 2017. São cerca de 7 mil alunos que retornam aos educandários após o período de férias. Conforme os secretários de Educação, cada escola teve liberdade para organizar atividades a fim de recepcionar os estudantes. Também disse que houve necessidade de ajustes de alguns professores em escolas, principalmente em razão de aposentadorias.Em Ijui, o secretário Lizott ainda enfatizou que o transporte escolar está garantido para todos os alunos, num total de 39 linhas, as mesmas do ano passado.

Escolas do município de Eugênio de Castro organizadas para receber a comunidade escolar

Os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Beija-Flor, Escola Municipal de Ensino fundamental Sesquicentenário (1° o 5° ano) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio Rosa (6° ao 9° ano) iniciarão suas atividades letivas no dia 20 de fevereiro. Neste primeiro dia também haverá a participação dos pais ou responsáveis que estarão em reunião. Na segunda-feira, dia 20 de fevereiro os pais e responsáveis da Escola Municipal Sesquicentenário terão sua reunião na escola e no dia 21 de fevereiro os pais e responsáveis da Escola Municipal Júlio Rosa terão sua reunião de início do ano letivo. Ambas as reuniões serão no horário das 14 às 16 horas. Na Escola de Educação Infantil Beija-Flor a reunião aconteceu no dia 17 de fevereiro. Nestas reuniões acontecem os planejamentos e exposição das atividades necessárias ao desenvolvimento do ano letivo. Com este mesmo objetivo, os professores, juntamente com a equipe diretiva das escolas, equipe administrativa e pedagógica da SMEC também já estiveram reunidos nesta semana para finalização do planejamento anual de 2017. Assim, juntos queremos desejar um bom retorno aos envolvidos na educação. Que todos possam lograr êxito em todos os momentos de mais este período escolar.

Em Jóia, Ajuricaba, Boa Vista do Cadeado e Augusto Pestana, as aulas nas escolas municipais começam também nesta segunda-feira. No município de Augusto Pestana, o prefeito, Vilmar Zimermann, destacou que o transporte escolar está confirmado para todos os estudantes com veículos próprios e terceirizados. Em Nova Ramada, as aulas para os estudantes da escola estadual Roberto Löw e escola municipal Dom Pedro Primeiro, começam hoje pela manhã, com transporte dos alunos no mesmo roteiro de 2016.



Já em Coronel Barros o ano letivo para os alunos municipais inicia quarta-feira e em Pejuçara, na quinta-feira. No caso de Pejuçara, o prefeito, Eduardo Buzatti, observou que a escola municipal recebeu pintura interna nas salas de aula e reparo em calçadas. Por outro lado, hoje pela manhã, com início 8 horas, no Sindicato Rural de Pejuçara, ocorre evento de acolhida dos professores e direção da escola municipal Pejuçara, com café-da-manhã e palestra.