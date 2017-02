Casal fica à deriva no Guaíba por 12 horas

Após 12 horas à deriva nas águas do Guaíba, a bióloga Ana Paula Dufech, 37 anos, e o consultor de marketing Rafael Vidal Filho, 31, foram resgatados na manhã de ontem por pescadores. Os dois estavam no bote de propriedade do casal, perto da Ilha do Presídio. Os dois pretendiam realizar um teste com a embarcação a motor, que havia sido comprada pela Internet. O passeio, que deveria ser rápido, se arrastou do final da tarde de sábado até a manhã desse domingo. Os dois foram salvos sem ferimentos.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS), o bote a motor utilizado pelo casal não seria o ideal para navegar no Guaíba. O motor, inclusive, ficou sem combustível antes do previsto pela dupla. Preocupados com o desaparecimento, parentes de Ana Paula e de Rafael acionaram o Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).



O vento, segundo os Bombeiros, também contribuiu para deixar o casal desorientado, pois acabou empurrando o bote para longe da costa. A bióloga e o consultor de marketing ainda tiveram que enfrentar o temporal que caiu na madrugada. O resgate ocorreu no início da manhã, quando os dois avistaram um barco de pesca e começaram a gritar, pedindo ajuda. Os pescadores se aproximaram e rebocaram o bote para a costa.