Rio Grande do Sul registra 35 assassinatos no fim de semana

O Rio Grande do Sul teve pelo menos 35 assassinatos registrados no fim de semana. O número é quase o dobro do registrado no primeiro fim de semana de fevereiro, quando 18 pessoas foram vítimas de homicídios.



Somente Porto Alegre teve 12 casos. Na noite de domingo, foram cinco homens mortos a tiros na Capital gaúcha, em ocorrências nos bairros Sarandi, Passo das Pedras e Bom Jesus.



A Região Metropolitana também teve registro de elevada violência. Onze pessoas foram assassinadas no período.



Outras 11 foram vitimadas no interior do Estado. Entre os casos mais graves está em Caxias do Sul, onde houve um latrocínio - roubo seguido de morte. Eliane Stedile Busellato, 48 anos, estava dentro de um Focus quando foi abordada por três criminosos. Ela foi atingida por dois tiros e morreu no Hospital Pompeia.



Com alta movimentação de veranistas, o Litoral Norte também registrou assassinatos. Foram dois casos: um em Capão da Canoa e outro em Tramandaí.