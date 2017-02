Rainha de bateria da Imperatriz Dona Leopoldina é morta em Cachoeirinha

A rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre, foi morta a tiros durante uma tentativa de roubo, na noite desta quinta-feira (16), em Cachoeirinha.



Conforme informações da Brigada Militar, o crime ocorreu na Rua Obedy Cândido Vieira, no Bairro Central Parque. Paola Serpa, de 33 anos, estava em um Chevrolet Cruze quando foi abordada por três homens que chegaram em um Voyage modelo antigo.



Informações preliminares indicam que houve resistência por parte da vítima, que acabou sendo baleada pelos criminosos. Eles fugiram sem levar nada. Paola Serpa estava aguardando a filha, que fazia aulas de música no local, quando foi abordada.

Inicialmente, a Polícia Civil trata o caso como latrocínio, que é matar para roubar. O caso segue em investigação.



Paola era comerciante e também foi musa da escola Acadêmicos de Gravataí, em 2015.