Senadora Ana Amélia garante aos prefeitos da AMM que atuará firme pelo resultado do estudo da ponte internacional

16 de Fevereiro de 2017

Ana Amélia vai acompanhar o andamento e informar à presidência da Associação sobre as tramitações do projeto, que depende de orçamento e decisão política entre os governos do Brasil e da Argentina

No segundo dia (16/2) do Seminário dos Novos Gestores, promovido pela Famurs, em Porto Alegre, prefeitos da Associação dos Municípios das Missões (AMM) entregaram para a senadora da República, Ana Amélia Lemos, uma cópia da Carta Oficial Pró-Ponte Porto Xavier/San Javier, assinada por autoridades brasileiras e argentinas.

Enquanto não tem data confirmada para a reunião com técnicos do Brasil e da Argentina, a senadora gaúcha assegurou que vai seguir acompanhando o assunto. “Vou me inteirar sobre o andamento desta questão com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sérgio Danese, e repassarei para o presidente da AMM todas as informações sobre esta demanda da região das Missões, que é a ponte Porto Xavier San Javier”, evidenciou Ana Amélia ao afirmar: “estamos sempre trabalhando pela região missioneira, uma das regiões mais importantes do Estado do Rio Grande do Sul”.

O dirigente da AMM, Brasil Antonio Sartori e demais prefeitos da região, agradeceram pessoalmente o empenho da senadora, que atendendo ao pedido da Associação dos Municípios das Missões, interviu pela inclusão na pauta do encontro em Brasília, dia 7 deste mês, entre os presidentes da Argentina, Maurício Macri, e do Brasil, Michel Themer, a urgência da divulgação oficial do resultado do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA). “Somos muito gratos pela atenção da senadora e de seu gabinete, e também por seu trabalho em defesa do municipalismo”, reconheceu Sartori, que é prefeito de Entre-Ijuís.

Prefeito de Porto Xavier, Vilmar Kaiser destacou que com o encontro recente dos dois presidentes na capital federal o assunto foi retomado nacionalmente, e a região missioneira, com o apoio da AMM, continuará mobilizada e unindo forças com San Javier nesta luta. “Tivemos a oportunidade de entregar a carta para que a senadora, uma guerreira do municipalismo, tomasse conhecimento de todas as tratativas, e nos ajude quanto ao resultado do estudo da ponte”, ressaltou Kaiser.

O diretor do Departamento de Turismo (Detur) da Funmissões, Ricardo Klein, enfatizou que é de suma importância a construção da ponte em Porto Xavier, também para o fortalecimento do turismo dos 26 municípios da AMM. “Vamos persistir nesta luta, pois teremos mais turistas e mais investidores em nossa região”, incentivou Klein, que é prefeito de São Nicolau.