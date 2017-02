Prefeito Polaco participa de jantar com governador Sartori

Na noite de hoje, quinta-feira (16), o prefeito de Eugênio de Castro, Jaime Zweigle – Polaco, os vereadores Daltro Barbosa (PDT) Presidente do Legislativo e vereador Tiago Teixeira – PP, participaram de um jantar promovido pela UVERGRS, com a presença do governador José Ivo Sartori. O jantar de confraternização realizado no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, serviu para aproximar os legisladores, prefeito e o governador, que de forma descontraída falou e ouviu as lideranças municipalistas.

O prefeito Polaco avaliou positivamente o encontro. “Acho muito importante esta integração com o Governador do Estado, ele que já foi prefeito e que de forma simples ouve nossos pleitos. Assim podemos nos aproximar, mostrar a realidade de cada município, sendo que normalmente, nós, prefeitos, enfrentamos as mesmas dificuldades, assim o governador pode desenvolver projetos que beneficiem principalmente os municípios com mais dificuldades”, avaliou.

O prefeito Polaco, não se cansa de agradecer ao governador e sua equipe pela obra do asfalto e reitera o convite, para que o mesmo visite Eugênio de Castro.