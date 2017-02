UFSM abre seleção para professores substitutos com salários de R$ 5,6 mil

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abre nesta quinta-feira (16) inscrições para uma seleção pública para professores substitutos. São quatro vagas, sendo duas para Cachoeira do Sul e duas para Santa Maria. O edital está disponível no site da instituição.



As inscrições seguem até a próxima quarta-feira (22), e devem ser feitas na coordenadoria acadêmica de Cachoeira do Sul ou nos Colégios Politécnico e Industrial da UFSM. As oportunidades são para as áreas de ciências da computação, linguagens de programação, engenharia agrícola e arquitetura e urbanismo. A exigência é de graduação, mestrado e doutorado, conforme a área de interesse. A taxa de inscrição varia conforme o nível de formação do candidato, e fica entre R$ 77 e R$ 142.



A seleção será por meio de avaliações de títulos e didáticas. Para os aprovados, os vencimentos podem chegar a R$ 5,6 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.