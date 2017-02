15/02/2017

Morre menino atingido por disparo de espingarda, em Ubiretama

O menino de cinco anos de idade residente no interior de Ubiretama, atingido acidentalmente por um disparo de espingarda calibre 32, no último domingo não resistiu aos ferimentos causados em seu abdômen.

Segundo informações colhidas pelo Departamento de Jornalismo do Portal Rádio Cidade Santo Ângelo, o óbito foi registrado as 17h05min desta quarta-feira (14).

Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Vida e Saúde, o menino sofreu nesta quarta-feira uma Parada Caardiorespiratória.

O FATO

Um menino de cinco anos de idade residente no interior do município de Ubiretama foi vitima de um disparo de espingarda no domingo (12), de acordo com informações colhidas pelo Portal Rádio Cidade Santo Ângelo.

Informações preliminares dão conta de que a criança teria sido atingida acidentalmente, quando um familiar estaria manuseando a arma de fogo.

Inicialmente ele foi conduzido ao Hospital Santa Tereza de Guarani das Missões, quando deu entrada naquela casa de saúde às 22h00, mas em virtude da gravidade dos ferimentos foi transferido para a cidade de Santa Rosa, ao Hospital Vida e Saúde.

De acordo com o relato do pai das crianças, o menino mais velho de 7 anos, conseguiu pegar a arma, uma espingarda calibre .32, que estaria guardada.

O mais velho brincava com o armamento quando disparou contra o irmão. O tiro atingiu o abdômen da criança.. O pai da criança foi encaminhado para depoimento na Polícia Civil.

Em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Vida e Saúde, a informação é de que a criança passou por uma cirurgia na madrugada desta segunda-feira, está junto a UTI pediatrica, e seu estado de saúde é gravissimo.

A identidade da criança não foi revelada pelas autoridades de segurança pública.