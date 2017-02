AMM presente no seminário dos novos gestores da FAMURS

AMM presente no semináario dos novos gestores da FAMURS

Prefeitos e lideranças da região das Missões estão na capital gaúcha participando do Seminário dos Novos Gestores da Famurs, com o tema “Reconstruindo o Brasil a partir dos municípios", que iniciou na manhã desta quarta-feira (15) e reuniu cerca de 600 pessoas. A programação do evento, que ocorre até o final do dia e se estende até amanhã (16), é direcionada às pautas municipalistas, especialmente a luta por um novo pacto federativo.

Abriu os trabalhos o prefeito anfitrião, Nelson Marchezan Junior. Na sequência, se manifestaram o presidente da Associação Gaúcha de Municípios, o missioneiro Carlos Cardinal; o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marco Peixoto; o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, representando o governo do RS; o presidente da Famurs, Luciano Pinto, entre outras autoridades.

Na avaliação do presidente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), Brasil Antonio Sartori, o anúncio do conselheiro Peixoto de que o se os municípios necessitarem podem acionar o apoio do TCE, é de grande valia para os chefes do Executivo, considerando que tribunal sempre atuou apenas como o órgão fiscalizador dos municípios. Também o prefeito de Giruá, Rubem Weimer, entende que “a proximidade do TCE é um suporte para os prefeitos”.

Noeli Borré Ruwer, prefeita de São Paulo das Missões, reiterou que “sempre é um alento ouvir as orientações do presidente Ziulkoski, da CNM, incansável defensor das lutas municipalistas”. Da mesma forma, analisa o chefe do Executivo de Salvador das Missões, Daniel Gosrki, ao destacar que frequentemente a CNM envia informações e orientações relevantes para os municípios.

Estão presentes os prefeitos de Eugênio de Castro, Jaime Zweigle, Bossoroca, Caibaté, Mato Queimado, Dezesseis de Novembro, Entre-Ijuís, São Paulo das Missões, Roque Gonzales, Ubiretama, São Nicolau, Garruchos, Salvador das Missões, Pirapó, São Luiz Gonzaga, Rolador, Giruá, Guarani das Missões, Santo Antônio das Missões, o deputado estadual Eduardo Loureiro, entre outros prefeitos, secretários municipais e lideranças da região das Missões.