Prefeito de Eugênio de Castro participa de Seminários promovido pela FAMURS

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) realiza nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2017, no centro de eventos do hotel Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 509, Centro de Porto Alegre), o Seminário dos Novos Gestores. Com o tema “Reconstruindo o Brasil a partir dos Municípios, o evento vai colocar em discussão de que forma os gestores municipais podem assumir o protagonismo no debate sobre o projeto de nação desejado daqui para frente. “É fundamental que prefeitos e prefeitas capitaneiem o esforço para construir um país melhor, mais desenvolvido. Só desta forma, a sociedade conseguirá ter do poder público o retorno que espera e deseja, refletiu o presidente da Famurs, Luciano Pinto.

O Seminário dos Novos Gestores, evento promovido no primeiro ano de mandato dos prefeitos, tem como propósito orientar os responsáveis pela administração municipal sobre os desafios que serão enfrentados no próximo quadriênio. “Este evento será uma grande oportunidade para que os prefeitos e prefeitas possam conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela Famurs. Além disso, receberão orientações sobre ações administrativas. O que pretendemos com tudo isso é que os novos gestores comecem com o pé direito”, explicou Luciano.

O Prefeito de Eugênio de Castro, Jaime Zweigle – Polaco (PP) participa do Seminário em Porto Alegre, após retornar de importantes audiências em Brasilia.



Adair dos Anjos Pires - Assessor de Imprensa