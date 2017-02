Operação que prendeu musa do Brasil de Pelotas soma 18 detidos em duas fases

A operação policial que prendeu Daiana Freitas, musa do Brasil de Pelotas de 2016, no fim da manhã desta quarta-feira já soma 18 presos em duas fases. Em novembro do ano passado, oito pessoas já haviam sido presas na Operação Kataschesi pelo esquema que envolve tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Hoje foram mais 10 detidos.



Conforme o delegado Rafael Lopes, da 2ª delegacia de polícia de Pelotas, são 45 indiciamentos no total e pouco mais de 20 pessoas envolvidas, sobretudo, em crimes de lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa, roubo e tráfico de drogas.



A quadrilha abria empresas para lavar o dinheiro oriundo do crime. Também eram adquiridos imóveis e veículos em nomes de terceiros, conforme a polícia. Durante as ações policiais, bens em nome de criminosos e laranjas foram sequestrados, o que levou a polícia a descobrir que alguns desses laranjas nem sabiam que possuíam bens em nomes deles.



Daiane, de 29 anos, foi presa durante visita na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) quando foi visitar o companheiro, preso na primeira fase da operação. Ela era considerada foragida desde o começo da manhã, e, agora, deve ser encaminhada para o Presídio Regional de Pelotas. A prisão temporária vale por cinco dias, renováveis por mais cinco, sem possibilidade de pagamento de fiança. Depois, a Polícia pode pedir a prisão preventiva dela, sem prazo.



O delegado regional de Pelotas, Márcio Steffens, garante que as investigações sobre o caso prosseguem. Ele não soube informar se os presos da fase anterior seguem detidos.