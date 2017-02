Luciano Freitas é confirmado como coordenador do Departamento de Tradição e Folclore, em Santo Ângel

13/02/2017

Luciano Freitas é confirmado como coordenador do Departamento de Tradição e Folclore, em Santo Ângelo

O funcionário de carreira da Prefeitura de Santo Ângelo Luciano Freitas, é o novo integrante da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude de acordo com informações colhidas pelo Departamento de Jornalismo do Portal Rádio Cidade Santo Ângelo.

O jovem além de integrar os quadros como funcionário da Prefeitura de Santo Ângelo, e integrante dos meios de tradições do município será o novo coordenador do departamento municipal de tradição e folclore da secretaria de cultura, lazer e juventude.

Ele atende convite feito pela atual secretaria Neuza Cavalheiro, que em sua gestão deve dar uma atenção toda especial neste segmento cultural do município.

O jovem Luciano Freitas, além de funcionário de carreira da prefeitura, é apresentador de programa de rádio, fazendo parte da equipe da Rádio Comunitária, além de ser escritor e poeta, e ex-patrão do CTG Tio Bilia.

Na área cultural já foi premiado em eventos organizados no cenário do Rio Grande do Sul. Em 2016, pela vez primeira foi candidato a vereador pelo PDT, ficando na suplência do partido.