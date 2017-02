Ex-Prefeito de Giruá Fabiam Thomaz passa a integrar equipe do deputado Eduardo Loureiro

O ex-prefeito da cidade de Giruá Fabiam Thomaz passa a integrar a equipe do Deputado Estadual Eduardo Loureiro, de acordo com postagem em sua página eletrônica nesta segunda-feira (13).

Eis na integra sua manifestação:

Seja pela confiança, pela oportunidade em compartilhar com a comunidade regional algumas das vivências que acumulamos durante os anos, mas principalmente pelo privilégio em continuar aprendendo ainda mais com o amigo sobre a boa política - honestidade, capacidade de gestão, retidão, visão, empreendedorismo.

Venho de público agradecer o convite recebido para integrar a equipe de trabalho de vosso mandato, prezado Deputado Eduardo Loureiro. Como dito, será uma honra aprender, conviver e trabalhar ao vosso lado e dos demais integrante da equipe.

Ainda assessor jurídico em Senador Salgado Filho, me espelhava na trajetória do então Prefeito de Santo Ângelo.

Posteriormente, fomos colegas Prefeitos e também alternamos a Presidência da AMM.

Nos últimos anos, já na Assembléia Legislativa como o Deputado de nossa região, contamos com um grande pilar de abrigo e sustentação às demandas locais e regionais, a exemplo do sempre em memória Adroaldo Loureiro. Grande amigo Eduardo, obrigado mais uma vez.

Que seja repleta de êxito esta nova caminhada, e que possamos prosseguir contando com a proteção de nosso Deus. Com humildade, esperamos retribuir com muita dedicação e trabalho esta confiança.