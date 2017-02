Unidade Cresol de Augusto Pestana apresenta novos produtos e realiza assembléia





A unidade da cooperativa Cresol de Augusto Pestana disponibiliza novos serviços para a comunidade. Um deles é o cartão de crédito e débito, que já está à disposição. O cartão tem bandeira nacional e é aceito, também, no Uruguai, Argentina e Paraguai. Além disso, a cooperativa de crédito passa a oferecer o internet banking, com opções de aplicação, resgate de dinheiro, empréstimo, pagamento de boletos, sem necessidade de se deslocar até a unidade.



Sexta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, haverá assembleia da Cresol de Augusto Pestana no salão comunitário católico São José. Na ocasião, haverá apresentação do balanço financeiro do ano passado. Por outro lado, agricultores podem solicitar seguro agrícola para a safra de trigo deste ano. A medida é direcionada para associados e não sócios. Também é possível encaminhar financiamentos de trigo e aveia, destinados à colheita.