Inter perdeu apenas três vezes em estreias de Copa do Brasil

O Inter inicia nesta quarta-feira, às 21h45min, sua campanha na Copa do Brasil de 2017diante do Princesa do Solimões. No novo regulamento da competição, a primeira fase é disputada em apenas um jogo, com o mandante tendo a vantagem do empate. Dessa forma, o clube tem o histórico a seu favor. O Colorado tem apenas três derrotas em 22 estreias no torneio.



A primeira derrota colorada em estreias de Copa do Brasil ocorreu em 1998, 1 a 0 para o América-MG. O time, na época comandado por Celso Roth, conseguiu devolver o placar no Beira-Rio, mas acabou eliminado nos pênaltis.



Em 2000, o Inter não disputou a primeira fase da Copa do Brasil. A estreia foi na segunda fase com derrota de 2 a 1 para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O Colorado conseguiu uma vitória de 3 a 0 em Porto Alegre na volta e avançou. A terceira estreia com resultado negativo foi em 2009, 1 a 0 para o União Rondonópolis. A equipe comandada por Tite conseguiu avançar com um triunfo de 2 a 0 no Beira-Rio.



O Inter ainda acumula mais uma eliminação em primeira fase de Copa do Brasil. Em 1990, o clube até venceu em sua estreia o Criciúma por 1 a 0, partida disputada no Beira-Rio. Na volta, porém, o Colorado foi batido 2 a 0 e deu adeus ao torneio.



Retrospecto recente é favorável



O Inter acumula quatro vitórias seguidas em estreias de Copa do Brasil. Em 2013 e 2014, bateu Rio Branco e Remo, respectivamente, na primeira fase. Nas duas últimas edições, o Colorado estreou nas oitavas de final, com vitórias de 2 a 0 sobre o Ituano (2015) e 3 a 0 em cima do Fortaleza (2016). A última estreia sem vitória foi justamente a derrota para o Rondonópolis em 2009 – o clube não disputou as edições de 2010, 2011 e 2012 por estar na Libertadores da América.





GRÊMIO

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) determinou, nesta segunda-feira, o bloqueio dos valores da transferência do centroavante Lucas Pratto, do Atlético-MG para o São Paulo. Cerca de R$ 10,5 milhões foram retidos a pedido do Grêmio, na tentativa de obrigar o clube mineiro a quitar a divida da compra do goleiro Victor.



Ainda em 2015, o Tricolor entrou na justiça após várias tentativas de obter o dinheiro da negociação. Em 2015, eram 1,5 milhão de euros, ou R$ 5,2 milhões.

Victor foi vendido ao Atlético no final de junho de 2012. Em troca do goleiro, o Grêmio receberia 3 milhões de euros, que seriam parcelados em dois anos. Apenas metade desse valor foi pago pelo Atlético-MG. Além dos cerca de R$ 10 milhões, o Grêmio ainda recebeu 50% dos direitos econômicos do zagueiro Werley.



Centroavante já foi apresentado pelo São Paulo | Foto: Érico Leonan / SPFC / Divulgação CP