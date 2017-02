Uma menina de 11 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-386, em Tio Hugo, na Região do Planalto, na madrugada desta terça-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mãe da criança perdeu o controle do Voyage que conduzia, saiu da pista e capotou.



O acidente foi no KM 216. A condutora do veículo emplacado em Palmitinho teve ferimentos leves. O nome das vitimas não foi informado pela PRF.