Em visita a Santo Ângelo líder do governo na Assembléia afirma que não existe possibilidade de priva

Em visita a Santo Ângelo líder do governo na Assembléia afirma que não existe possibilidade de privatização do Banrisul

O deputado estadual Gabriel Souza (PMDB), líder do governo Sartori na Assembléia Legislativa, cumpre roteiro na região das missões neste final de semana.

O Parlamentar manteve inicialmente encontro com as principais lideranças do PMDB de Santo Ângelo, sendo que na tarde desta sexta-feira (10), se reuniu com a ex-vice-prefeita Nara Damião, com o presidente do diretório Diomir Ribeiro de Souza, além de lideranças do partido, filiados e simpatizantes.

Na oportunidade o parlamentar concedeu entrevista ao departamento de jornalismo do Portal Rádio Cidade, quando aborda assuntos relacionados a sua visita a região, privatização do Banrisul, e salário do funcionalismo estadual.