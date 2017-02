Ladrões levam caminhonete na madrugada deste sábado, em Santo Ângelo

Uma caminhonete Chevrolet D-20, placas JMA- 6808 carroceria de madeira foi furtada as 04h30min deste sábado (11), em frente à residência do proprietário na Rua São Carlos, bairro de mesmo nome, ao lado da creche professor Pardal.

Todas as Unidades de policiamento da Região foram avisadas, pois há forte indícios de que os bandidos estejam trafegando com a Camionete, em razão de estar com 30 litros de diesel no tanque.

O proprietário do veículo é Sgt. Kruber. Qualquer informação deste utilitário informe pelo telefone 190, da Brigada Militar.