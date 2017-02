Identificadas as seis vitimas de acidente na BR 285, em São Luiz Gonzaga

Um acidente matou seis pessoas no início da manhã deste domingo (12) em São Luiz Gonzaga. O acidente aconteceu na BR 285, próximo da entrada do Rincão de São Pedro, quilômetro 578, entre São Luiz Gonzaga e Santo Antônio das Missões. Um Siena, placas de Goierê (PR), se chocou frontalmente com uma Parati, placas de São Luiz Gonzaga. Havia neblina na hora da colisão.

O motorista do Siena morreu com o impacto. A vítima é Vladinis Oliveira Miranda, de 28 anos, morador de Santo Antônio das Missões. Ele era veterinário e doutor em reprodução animal. Recentemente, ingressou no Exército. Vladinis é filho de Vlads Paim Miranda, proprietário da cabanha do Rosário. Ambos atuavam na propriedade, especializada em ovinos.

Na Parati estavam seis pessoas, sendo que cinco morreram. O carro era conduzido por Fabiano Irassoque, que morreu no local. As demais vítimas são Ariel Correia Brum, de oito meses, Gilson Irassoque, Gisele de Oliveira Correia, de 29 anos e uma mulher identificada até agora apenas como Rosalina. O bebê não estava na cadeirinha obrigatória. Uma menina de 13 anos foi retirada do carro com vida e levada ao hospital. Ela teve fratura em uma perna e passa por cirurgia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A perícia também foi acionada. A polícia vai investigar as causas do acidente. Há suspeita de que o motorista da Parati tenha bebido.