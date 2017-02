Colisão entre dois veículos deixa seis pessoas feridas em Santa Rosa

Uma colisão transversal entre dois veículos resultou em seis pessoas feridas, no final da madrugada deste domingo (12) em Santa Rosa. O acidente aconteceu no conhecido trevo da Pioner na RSC-472.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), por volta das 5h30min, o automóvel VW Gol com placas de Santa Rosa era conduzido no sentido Santa Rosa – Três de Maio, e no momento de cruzar pelo trevo teve a frente cortada por outro VW Gol, este com placas de Santo Cristo, que ingressou na rodovia depois de sair da cidade pela Av. Tuparendi.

Seis pessoas ficaram feridas, e foram socorridas por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros, e removidas a UPA de Santa Rosa. Os veículos foram recolhidos ao pátio do guincho.