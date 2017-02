Prefeitos recebem orientações de órgãos de controle em evento da Famurs

Ministro Augusto Nardes e conselheiro Marco Peixoto realizarão palestra sobre os principais cuidados que os gestores devem ter com os recursos públicos durante o mandato

Os prefeitos e prefeitas não têm as ações fiscalizadas apenas pela população. Os órgãos de controle monitoram permanentemente como os gestores municipais administram os recursos públicos. Por isso, é fundamental que a pessoa responsável por governar uma cidade conheça os limites legais da atuação. Durante o segundo dia do Seminário dos Novos Gestores, promovido pela Famurs, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes e o presidente do Tribunal de Contas do RS (TCE/RS), Marco Peixoto, explicarão quais são os principais cuidados que os prefeitos devem ter ao longo dos quatro anos de mandato. O painel “Os municípios e os órgãos de controle” será realizado na quinta-feira (16/02), às 14h.

O Seminário dos Novos Gestores, promovido no primeiro ano de mandato dos prefeitos, tem como propósito orientar os responsáveis pela administração municipal sobre os desafios que serão enfrentados no próximo quadriênio. Neste ano, terá como tema “Reconstruindo o Brasil a partir dos municípios”. O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, no centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 509, Centro de Porto Alegre).

O encontro conta com os patrocínios do Banrisul, Corsan, Badesul, Caixa Econômica Federal, Sicredi e Bradesco. Tem ainda os apoios da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e Detran/RS.





Confira a programação completa do Seminário dos Novos Gestores:

15 de fevereiro – Quarta- feira 8h Recepção e Credenciamento 9h30 Sessão Solene de Abertura 11h45 Visitação a Feira 12h Intervalo 13h30 Apresentação Caixa Econômica Federal 13h45 Apresentação Corsan - Flávio Ferreira Presser - diretor-presidente da Corsan 14h Painel de abertura

“Caminhos para um novo Brasil” - Paula Mascarenhas, prefeita eleita de Pelotas - Luciano Azevedo, prefeito reeleito de Passo Fundo - Jairo Jorge, ex-prefeito de Canoas 16h Painel

"Conquistas e desafios do movimento municipalista" - Luciano Pinto, presidente da Famurs - Paulo Ziulkoski, presidente da CNM 17h Palestra especial

"Perspectivas da economia nacional" - Aod Cunha, economista 16 de fevereiro– Quinta- feira 8h Recepção e Credenciamento 8h30 O Detran/RS e os municípios - Rodrigo Chies - diretor administrativo e financeiro do Detran/RS 8h45 Sicredi: parceiro para desenvolvimento das comunidades - Gerson Seefeld - Diretor Executivo da Central Sicredi Sul 9h Painel

"O desequilíbrio fiscal e a importância de um novo Pacto Federativo" - José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre - Ana Amélia Lemos, senadora da República 10h Painel

"Apresentação Institucional da Famurs e Orientações jurídicas para início de mandato" - José Scorsatto, coordenador-geral da Famurs - Tânia Grigorieff, advogada 11h Palestra especial

"O que se espera dos novos governantes" - Walter Lídio, presidente da Celulose Riograndense - Luiz Pierry, coordenador-executivo do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) 12h Intervalo 13h30 Oportunidades de parcerias com o Badesul para o desenvolvimento dos municípios - Susana Kakuta - diretora-presidente do Badesul 13h45 Banrisul, um banco a serviço do desenvolvimento do RS - Osmar Paulo Vieceli - diretor Comercial de Varejo e Distribuição 14h Painel

"Os municípios e os órgãos de controle” - Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União - Marco Peixoto, presidente do TCE 16h Painel

"A relação dos prefeitos com a imprensa" - Rosane de Oliveira, jornalista da Zero Hora - Cléber Benvegnú, secretário de Comunicação do RS 17h Palestra de encerramento

"Que Brasil Queremos?" - Leandro Karnal, professor da Unicamp

Programação das áreas técnicas:

DIA 15 – quarta-feira

13h30 - Educação Informes gerais e os 100 primeiros dias da nova gestão Marlise Fernandes, assessora técnica da Famurs André Lemes da Silva, presidente da Undime/RS 15h - Consórcios Roselaine Amaro Paulo Petri 16h - Saúde Desafios e gestão do SUS Paulo Azeredo Filho, assessor técnico de saúde da Famurs João Gabbardo dos Reis, secretário de Saúde do RS Diego Espíndola, presidente do Cosems/RS Francy Webster de Andrade Pereira, departamento de atenção básica do Ministério da Saúde 17h - Assistência Social Gestão, financiamento e controle social da Política de Assistência Social: articulação e responsabilidades Elisete Ribeiro Lopes, assessora técnica da Famurs Lenara Carniel Ballin, presidente do Coegemas/RS Carla Magali Capitanio, coordenadora da gestão do Suas Léa Maria Ferraro Biasi, presidente do Ceas/RS

DIA 16 – quinta-feira