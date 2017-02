Seis cidades gaúchas vão ter novas eleições; confira os candidatos

Seis cidades do Rio Grande do Sul deverão ter novas eleições para prefeito no dia 12 de março. A situação ocorre porque os candidatos mais votados em 2016 tiveram seus registros cassados pela Justiça eleitoral, como mostra o Jornal do Almoço (veja vídeo acima).

As campanhas iniciaram na última terça-feira (7) quando foi permitido a realização de comícios, propagandas eleitorais na internet e o uso de alto-falantes ou amplificadores de som nas sedes dos partidos, coligações ou em veículos.



As novas eleições vão ocorrer em Arvorezinha, no Vale do Taquari; Butiá, na Região Carbonífera; Salto do Jacuí, na Região Noroeste; São Vicente do Sul, na Região Central do estado; Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre e São Vendelino, no Vale do Caí.



Mais de 230 mil eleitores devem voltar para as urnas nas eleições suplementares. Do total, 199 mil votantes são de Gravataí.

Há pouco mais de um mês do novo pleito, muitos eleitores ainda não sabem como vai ser a campanha fora de época. "Não sei, não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Não sei quantos candidatos vão concorrer", diz o aposentado Donato Santos.

Já o técnico de segurança do trabalho revela dúvidas com a propaganda eleitoral. "Na verdade, eu tenho dúvida da campanha, como é que vai ser, se vai ter horário aberto na TV, na rádio, enfim."

Sem campanha em rádio e televisão, diz corregedor do TRE

O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), corregedor Carlos Cini Marchionatti, observa que não haverá propaganda em rádio e televisão "salvo o debate com candidatos", observou.



"Haverá propaganda na imprensa escrita. Pode haver também propaganda na internet, desde que não seja paga. Então o eleitoral pode ficar tranquilo." Ainda segundo Marchionatti, a propaganda iniciada no dia 7 seguirá até o 11 de março nas sedes dos partidos, já na imprensa escrita vai até o dia 10 de março.