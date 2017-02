Shows da 18ª Fenamilho serão divulgados na próxima semana

O presidente da 18ª FENAMILHO e vice-prefeito Bruno Hesse revelou na manhã desta quinta-feira, dia 2 em entrevista na Rádio Santo Ângelo que até a semana que vem serão divulgados os shows da feira.



Segundo Bruno Hesse, duas empresas promotoras de eventos apresentaram propostas e até a semana que vem, após a analise criteriosa da comissão organizadora serão divulgados os shows da feira. “É preciso que os shows sejam de interesse da nossa população e que não prejudique nossos expositores”, afirmou.



Encontros foram realizados em Porto Alegre na busca de patrocinadores. Com agendamentos do deputado estadual Eduardo Loureiro, a comitiva contou com a presença do prefeito Jacques Barbosa, do presidente da 18ª FENAMILHO Bruno Hesse, Presidente da Câmara de Vereadores Adolar Queiroz e vereadores Vinícius Makvitz e Felipe Terra Grass.



Os valores dos ingressos serão de R$10, meia entrada para estudantes e idosos R$5. Veículos pagam R$10 no estacionamento dentro do Parque de Exposições e motocicletas R$5. Também serão comercializados os chamados passaportes para todos os dias, cujo o valor ainda não está definido.





O Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter onde é realizada a 18ª edição da FENAMILHO contará com shows culturais e funcionará a partir dàs 10 horas até à meia-noite. Os pavilhões com expositores fecham às 22 horas.

Fonte: Rádio Santo Ângelo