POLICIA - MAIS DE R$ 4 MIL FORAM LEVADOS DE LOTÉRICA EM SÃO PEDRO DO BUTIÁ

A Polícia Civil trabalha na investigação do assalto a uma lotérica ontem (09) em São Pedro do Butiá. Quatro homens armados invadiram o local e levaram cerca de R$ 4 mil que estavam no caixa.

A investigação está com o delegado Marcos Viafore, titular da Delegacia de Cerro Largo.Conforme a polícia, diligências estão sendo realizadas nesta sexta-feira (10). O circuito de câmeras de vídeo-monitoramento registrou toda a ação dos criminosos. O vídeo é uma das ferramentas usadas na investigação.

Os assaltantes fugiram em um veículo Citroen, modelo Aicross, de cor verde. Logo após o crime, a Brigada Militar fez cerco na região para pegar os indivíduos, porém eles não foram encontrados.

Invasão no Banrisul em Dezesseis de Novembro

Na semana passada, a agência do Banrisul de Dezesseis de Novembro foi arrombada. Não foi informado à imprensa se algum valor em dinheiro foi levado do local. Os bandidos fugiram em um carro de cor escura. O crime está em investigação.

Atuação de quadrilhas armadas no interior

É cada vez mais frequente de quadrilhas armadas no interior. O comando do 14° BPM, em entrevista à Rádio Missioneira ontem, destacou preocupação e ações realizadas para evitar esse tipo de crime na região, que antes aconteciam somente em grandes cidades.