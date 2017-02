Direção descarta volta de Anderson ao elenco do Inter

O vice de futebol do Inter, Roberto Melo, garantiu nesta quinta-feira que Anderson não será reintegrado ao grupo principal do Inter. O meia treina em separado desde o começo da pré-temporada. De acordo com Melo, a decisão de não aproveitar o jogador foi tomada em conjunto pela direção e a comissão técnica e não será alterada.



Outro jogador que segue treinando em separado é William. Melo ressaltou que a situação do lateral é diferente. A diretoria quer contar com o jogador, mas isso depende de uma renovação do contrato, o que não ocorreu até o momento. “São duas situações diferentes. O William é uma situação de discussão contratual, de renovação ou de venda”, apontou. O vice de futebol do Inter, Roberto Melo, garantiu nesta quinta-feira que Anderson não será reintegrado ao grupo principal do Inter. O meia treina em separado desde o começo da pré-temporada. De acordo com Melo, a decisão de não aproveitar o jogador foi tomada em conjunto pela direção e a comissão técnica e não será alterada.“O Anderson não está treinando junto com o grupo principal. É uma decisão em conjunto entre departamento de futebol, diretoria e comissão técnica. Por enquanto não vai se alterar”, garantiu o dirigente em entrevista à Rádio Guaíba.Outro jogador que segue treinando em separado é William. Melo ressaltou que a situação do lateral é diferente. A diretoria quer contar com o jogador, mas isso depende de uma renovação do contrato, o que não ocorreu até o momento. “São duas situações diferentes. O William é uma situação de discussão contratual, de renovação ou de venda”, apontou.