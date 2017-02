Homem é atingido por bala perdida após tentativa de roubo de viatura em Porto Alegre

Um homem foi baleado após uma tentativa de roubo de veículo, no final da noite dessa quinta-feira (9), no Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. O caso ocorreu por volta das 23h20 nas proximidades da esquina da Avenida Mariland com a Rua 24 de Outubro.



Segundo a polícia, criminosos tentaram roubar uma Hilux que era utilizada como viatura discreta da Polícia Federal. Ao menos três bandidos foram vistos no local. Eles estavam em um Nissan March.



O policial federal que estava na caminhonete reagiu quando foi abordado e houve troca de tiros. O motorista de um Fiat Uno prata, que passava pelo local no momento do tiroteio, foi atingido por um tiro na cabeça e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS)



A vítima foi identificada como Carlos Eugênio Ortiz, de idade ainda não confirmada. O homem segue no HPS e o estado de saúde é estável.



Ainda não há confirmação se o tiro que atingiu o homem foi disparado pelos bandidos ou pelo policial. Outros veículos que estavam estacionados no local também foram atingidos pelos tiros.



Os criminosos conseguiram fugir, mas a polícia suspeita que um deles tenha sido baleado. O policial não ficou ferido. A Polícia Federal assumiu a investigação do caso