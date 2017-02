Avião da Aerolíneas Argentinas pega fogo em aeroporto em Nova York

Um avião da Aerolíneas Argentinas explodiu e pegou fogo no Aeroporto John Kennedy, em Nova York, no final da noite desta quinta-feira (9). O Airbus A330 faria a rota Nova York - Buenos Aires. Segundo informações do jornal Clarín, um dos motores do avião teve problemas técnicos e acabou incendiando.



O fogo começou quando a aeronave realizava as primeiras manobras para decolar. Os funcionários do aeroporto fecharam a pista e cercaram o avião com veículos de emergência. Todos os passageiros e tripulantes foram evacuados e ninguém ficou ferido.



Foto: Reprodução /Reprodução



GAÚCHA



