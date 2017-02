Segurança trabalha na identificação de quadrilha que atua na Região Celeiro

Deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) se reuniu nesta quinta-feira (9) com o secretário Cezar Schirmer e cobrou providências para onda de crimes

O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) foi recebido em audiência nesta quinta-feira (9), em Porto Alegre, pelo secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer. No encontro, o parlamentar levou a preocupação da comunidade da Região Celeiro em relação aos crimes violentos praticados em instituições bancárias de Redentora e Miraguaí. “Fiz questão de me encontrar com o secretário para saber quais as ações que estão sendo tomadas no sentido de identificar os autores desses atos”, destacou o parlamentar.





No encontro, Schirmer relatou a Jerônimo que as forças policiais já investigam as ocorrências. “Segundo o secretário, foram realizados mandatos de busca e apreensão, inclusive com o recolhimento de objetos ligados a esta quadrilha. São pistas que podem, em breve, levar à prisão desses criminosos”. Miraguaí e Redentora são municípios vizinhos, separados por cerca de 20 quilômetros. Além da proximidade geográfica, as cidades têm em comum histórias recentes de terror e pânico por conta da atuação de uma quadrilha especializada em roubo a banco. É possível que esses casos também guardem relação com os assaltos praticados em Maximiliano de Almeida.