CNEC/IESA inicia nesta sexta-feira as solenidades de formaturas

Acadêmicos dos cursos de Direito e Ciências Contábeis colam grau neste final de semana

A CNEC/IESA inicia na próxima sexta-feira, 10 de fevereiro, as solenidades de colação de grau dos concluintes de 2016/2. A formatura dos acadêmicos de Direito abrirá oficialmente o calendário de formaturas da Instituição.

DIREITO

A solenidade de colação de grau dos acadêmicos do curso de Direito será na sexta-feira, 10 de fevereiro, às 19h30min, em frente à Catedral Angelopolitana.

A turma que leva o nome de José Francisco Dias da Costa Lyra escolheu como paraninfo, o professor Renzo Thomas e o patrono será o professor Carlos Adriano da Silva. O amigo da turma será o professor Jocelito Zborowski e os professores homenageados serão os seguintes: Clarissa Bohrer, Doglas César Lucas, José Lauri Bueno de Jesus, Rômulo da Silva Menezes e Marcelo Ataíde Bochi.

Suzana Ferreira foi escolhida como funcionária homenageada. A acadêmica Vanessa Adriana Maciel será a juramentista e os alunos Leonardo Gelatti Backes e Daiane Faganello Lombarde serão os oradores.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

A formatura dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis está agendada para o próximo sábado, 11 de fevereiro, com início às 19h30min, no Complexo Esportivo José Barcaro (Anexo ao IESA).

A turma leva o nome de Rosermary Gelatti e escolheu como paraninfa a professora Zélia Maria Donel Mirek. O patrono será o professor Décio Roque Braun e os amigos da turma serão os professores Sérgio Inácio Jung e Daiane Ribas Moraes. Já os professores homenageados serão: Cibele Franco Bonoto Schafer, Marise Schadeck, Milena Pizzolotto de Conti Meneghine e Tiago Griebeler da Silva.

Suzana Maria Ferreira foi escolhida como funcionária homenageada. A acadêmica Ana Letícia Busatto será a juramentista e os acadêmicos Gustavo Pavão e Tatiele Souza da Silva serão os oradores.

Confira o calendário de Formaturas da CNEC/IESA: