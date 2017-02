Homem é preso pela segunda vez em 12 dias por arrombar a mesma escola

Um homem de 40 anos foi preso pela segunda vez em 12 dias por arrombar uma escola no município de Estância Velha, na noite dessa quarta-feira (8). Conforme informações da Guarda Municipal de Estância Velha, Joel Filho Soares, 40, foi preso em flagrante no pátio da escola Presidente Kennedy, no bairro Lago Azul, com diversos objetos eletrônicos.



Entre os equipamentos estavam um projetor multimídia, uma impressora, uma mesa de som, microfones e um rádio. A Guarda Municipal acredita que, pelo volume, ele pretendia fazer diversas viagens para transportar os objetos do furto.



Vizinhos ligaram para a Brigada Militar relatando ouvir barulhos vindos de dentro da escola. Os policiais acionaram a Guarda Municipal que entrou na escola e ajudou na captura. Soares foi encaminhado à DPPA de São Leopoldo.



Na primeira prisão, ocorrida no dia 27, ele furtou um televisor e foi capturado fugindo a pé. Ao ser questionado sobre onde estava o aparelho, Soares disse que havia deixado na casa da namorada.