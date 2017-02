Operação apreende 30 adolescentes em "inferninho" no Centro de Porto Alegre

Uma operação conjunta entre Polícia Civil, Brigada Militar e Ministério Público apreendeu 30 adolescentes em uma casa noturna localizada no Centro de Porto Alegrel, na região dos "inferninhos", na madrugada desta quinta-feira (9). Conforme informações do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (DECA), um menino de 15 anos, considerado desaparecido, também foi localizado no bar.



De acordo com a diretora do Deca, delegada Adriana da Costa, a pessoa mais jovem é uma menina de 13 anos. Além das apreensões, dois adultos que estavam foragidos foram presos. A polícia não encontrou drogas no local e o bar estava com o alvará regularizado.



A operação conjunta teve o objetivo de coibir a exploração sexual e a venda de bebidas alcoólicas para adolescentes.