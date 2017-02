A PRF apreendeu nessa quarta-feira, durante ação de combate ao crime na BR 386 em Sarandi, milhares de munições de calibre de uso restrito das forças de segurança. Elas seriam entregues na região de Porto Alegre. No total foram encontradas 2.891 munições, todas do calibre restrito 9 mm comumente utilizadas pelas forças armadas e segurança pública.



Durante abordagem a um Kadet, com placas da Capital, os policiais decidiram aprofundar a fiscalização. Dentro do estepe foram encontradas meias cheias de munição calibre 9 mm.



Os dois ocupantes do veículo relataram que tinham como destino a região Metropolitana de Porto Alegre. Seguindo a vistoria do carro foram encontrados diversos outros cartuchos do mesmo calibre escondidos em vários compartimentos. Os dois suspeitos foram presos, apresentados à polícia judiciária juntamente com a munição apreendida para confecção do flagrante.



Mais de 2,8 mil munições são apreendidas em Sarandi | Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação / CP





