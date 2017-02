Comitiva entrega pedidos ao presidente Temer e convida para a Fenamilho

Prefeito Jacques Barbosa entregou em mãos solicitação de recursos para Santo Ângelo em diversas áreas

A comitiva de Santo Ângelo liderada pelo prefeito Jacques Barbosa e acompanhada do deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), vice-líder do Governo, e de Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, esteve com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, na noite dessa terça-feira (07).

Na ocasião, foram feitas várias solicitações e o convite oficial para que Michel Temer participe da abertura da Feira Internacional do Milho – Fenamilho, que chega à sua 18ª edição. O evento, que deve reunir mais de 600 expositores e gerar negócios superiores a R$ 160 milhões, começa no dia 29 de abril e termina em sete de maio. Temer demonstrou interesse em comparecer.

A comitiva de Santo Ângelo esteve também com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, solicitando a articulação para liberação de recursos e apoio aos projetos do município em tramitação nos diferentes ministérios do Governo Federal.

Entre os pedidos feitos pela comitiva, está a ampliação do Hospital Santo Ângelo, cujo projeto foi entregue ao Presidente da República em mãos pelo prefeito Jacques Barbosa. Para as obras de construção e implantação, serão necessários R$ 28 milhões. O objetivo é expandir o leque de serviços de média e alta complexidade e transformar o hospital em uma referência regional em ortopedia e traumatologia, beneficiando um universo de um milhão de pessoas.

A comitiva também solicitou investimentos no aeroporto de Santo Ângelo, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para sua internacionalização; e a construção de um anel viário na BR-392, em torno da cidade. Michel Temer foi agraciado pelo prefeito Jacques Barbosa, com réplicas da Catedral Angelopolitana e da Cruz Missioneira, símbolos da cidade e da região.

Segundo afirmou o deputado Darcísio Perondi, Santo Ângelo, a Capital Missioneira, tem um potencial turístico muito grande que precisa ser incrementado com o anel viário e com o aeroporto, o que poderia gerar muitas vagas de emprego e uma maior arrecadação para o município. A Fenamilho, explicou, é uma das maiores feiras agropecuárias do Estado e o hospital já é um dos mais importantes e precisa crescer para atender a demanda.

Integram a comitiva, além do prefeito, o vice-prefeito e presidente da 18ª Fenamilho Bruno Hesse, o secretário de Turismo, Vando Ribeiro, os vereadores Vinicius Makewitz e Maurício Loureiro, e a ex-vice-prefeita Nara Damião, integrante da Comissão Central da Feira.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Com o ministro Osmar Terra os representantes trataram da implantação do Programa Criança Feliz em Santo Ângelo. O prefeito explica que o município está inscrito e recebeu a confirmação de que será contemplado. “O objetivo é fortalecer as políticas públicas para a primeira infância e promover o desenvolvimento infantil. Vamos priorizar gestantes e crianças de até três anos de idade beneficiárias do Programa Bolsa Família, crianças de até seis anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada e as afastadas do convívio familiar por medida protetiva”.