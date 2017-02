Flamengo vai com força máxima contra Grêmio

Ao contrário do Grêmio, o Flamengo não quer saber de poupar jogadores neste início de temporada. O técnico Zé Ricardo já confirmou que vai escalar força máxima para a estreia na Primeira Liga, nesta quarta-feira, em Brasília. O time carioca tem uma campanha perfeita até agora na temporada. Em três jogos no campeonato estadual, são três vitórias, com 11 gols marcados e apenas um gol sofrido.



O atacante colombiano Berrío, que já treina com os demais companheiros no Ninho do Urubu, ainda aguarda sua regularização junto à CBF. Caso isso ocorra, ele fica à disposição para enfrentar o Grêmio. “Ele (Berrío) ainda não está 100%. Vem mostrando uma maior desenvoltura nos treinos e ainda tem etapas a cumprir. Mas, se estiver com a parte burocrática resolvida, a gente pensa em levá-lo para o jogo contra o Grêmio”, confirmou Zé Ricardo.

Por outro lado, o principal reforço do Flamengo para este ano, o meia argentino Conca, ainda não tem condições de atuar. Com uma séria lesão no joelho esquerdo, ele só deve estar pronto para entrar em campo no mês de abril.