A grande maioria das lavouras de soja da região tem boa umidade no solo, visto a chuva registrada na madrugada de ontem, que ficou entre 15 e 25 milímetros. Conforme o agrônomo do escritório regional da Emater, com sede em Ijuí, Gilberto Bortolini, em torno de 40% da oleaginosa está em floração e o restante em formação de grãos. Nesta etapa a soja necessita de aproximadamente 20 milímetros de chuva por semana para bom desenvolvimento. Para Ijuí, nesta semana, a previsão indica retorno da chuva na quinta-feira, com intensificação na sexta-feira e sábado. O acumulado pode chegar a cerca de 35 milímetros. Bortolini acrescenta que dentre os 46 municípios atendidos pela regional da Emater de Ijuí a soja não tem grande ataque de pragas ou doenças. Existem alguns casos de ferrugem, mas situações controladas pelos agricultores