Vereador de Jóia e produtor rural encaminham pedido de melhoria para a ERS 377





O vereador de Jóia, José Machado, recebeu no Poder Legislativo o produtor rural, Antonio Carlos Fontana, para tratar de assuntos referentes à recuperação da ERS 377. O trecho de Santa Tecla a Capão do Cipó, de aproximadamente 15 quilômetros, está com muitos problemas. Por isso, foi entrado em contato com a engenharia do Daer de Santiago. Foi repassada informação de que a recuperação depende de assinatura de contrato e no máximo em 20 dias o trabalho começa. Outro contato foi com o Daer de Cruz Alta para solicitar operação tapa buracos no trecho de Jóia a Santa Tecla.