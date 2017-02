07/02/2017

URI Santo Ângelo e DETRAN oferecem Curso para Identificador Veicular e Documental

A URI Santo Ângelo e o DETRAN/RS oferecem o Curso de Formação de Identificador Veicular e Documental – IVD 2017, a ser desenvolvido de 31 de março a 5 de agosto deste ano.

As inscrições devem ser feitas on-line, no site da URI (santoangelo.uri.br), no período de 15 de fevereiro a 14 de março. No ato da inscrição, o candidato imprimirá um boleto no valor de R$ 70,00, correspondente ao teste psicológico, que poderá ser pago na rede bancária, lotéricas ou caixas eletrônicos.

São exigências para ingresso no curso: ser maior de 18 anos, comprovar escolaridade de ensino médio, ser aprovado em avaliação psicológica.

A avaliação psicológica será realizada dia 18 de março, às 9h, no prédio um, salas 1101 e 1102.

A divulgação dos selecionados para matrícula será feita dia 23 de março e serão matriculados os 30 primeiros que comparecerem na secretaria com a documentação completa: documento original e cópia de carteira de identidade; CPF; comprovante de escolaridade; certidão de nascimento ou casamento.

A matrícula será feita de 27 a 30 de março, no prédio 20 do câmpus, das 13h30 às 17h e das 19h30 às 21h.

As 160 horas/aula serão ministradas de 31 de março a 5 de agosto, nas sextas-feiras, das 19h15 às 22h50 e aos sábados, pela manhã e tarde.

O investimento pode ser pago à vista, no valor de R$ 1.438,20 ou a prazo, com cartão, em três parcelas de R$ 532,67 ou ainda com cheques: uma entrada e mais três parcelas de R$ 399,50. No final do curso, é emitido certificado de IVD já registrado no DETRAN/RS.

Mais informações a respeito, pelo telefone (55) 3313-7908 ou e-mail: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .

Gilda Gonçalves Karlinski - Jornalista