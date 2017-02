Quatro pessoas ficam feridas em acidente com veículo da secretaria de Saúde de Giruá

07/02/2017

Quatro pessoas ficam feridas em acidente no Km 287,9 da BR 386, em São José do Herval. O fato aconteceu nesta segunda-feira (6) quando o condutor de uma Ford Transit, da Secretaria de Saúde de Giruá, perdeu o controle do veículo e saiu de pista. Haviam cinco pessoas no veículo, que tinham como destino Porto Alegre.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista e três passageiros, incluindo uma criança, tiveram ferimentos leves. Uma passageira, que estava sem cinto no momento do acidente, teve ferimentos mais grave, sendo uma fratura no braço e corte na região do pescoço.

O condutor foi socorrido para o Hospital Bruno Born, em Lajeado, sendo que uma das passageiras com lesões leves foi encaminhada a UPA daquele mesmo município. A criança e a mulher com lesões mais graves foram levadas para o Hospital de Caridade Frei Clemente, de Soledade.