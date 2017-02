Ex-diretora da Unipampa, marido e filha são as vítimas fatais do acidente na BR 158

06/02/2017

Márcia Cera, de 37 anos, era doutora em Ciência da Computação, foi coordenadora acadêmica de 2013 a 2016 e no último ano diretora do Campus Alegrete, da Unipampa. Ela havia passado o cargo para o atual diretor, Roberlaine Ribeiro Jorge.

Entrou como mestra, na universidade, em 2010 e concluiu o doutorado em 2013.

Era casada com Ivanei Lemes,30 anos, e tinha uma filha de dois anos, Aurora Lemes. Ivanei era acadêmico do curso de Engenharia Agrícola na Unipampa.

Conforme informações, eles saíram nesta manhã(5) de Alegrete com destino a Santa Maria, tudo indica que iríam visitar os pais da professora que moram em São João do Polêsine. A viagem acabou em tragédia e abalou familiares, amigos e o mundo acadêmico de todos os campi da Unipampa.

O administrador, lotado no PampaTec, do departamento que trata de empreendedorismo da Unipampa, Émerson Rizzati, falou emocionado. Ele destaca que o que mais marcou nos anos de trabalhou com Márcia, foi o comprometimento em relação ao ensino de qualidade da Unipampa.

“A dedicação e atenção para todos que solicitavam seu apoio” – conclui

Rosa Lilian Abreu, amiga de infância de Ivanei, descreve o quanto ele era querido e amigo dos amigos. Ela disse que o conhecia desde os seis anos. Ivanei era colega do irmão, mas a amizade era com toda família. No início deste ano, depois de algum tempo sem ver o amigo, ela o reencontrou na Praça Getúlio Vargas. “O tempo nos afastou devido ao trabalho, estudos, mas sempre que o encontrava ele era o mesmo amigo de infância. Ficam as belas lembranças” – comenta.

A família estava no Versa com placas de Alegrete que seguia em direção a Santa Maria e que colidiu frontalmente com uma Saveiro, placas de Dona Francisca, que transitava no sentido contrário. O acidente foi por volta de 9h30, no km 420 da BR 158. Os três ocupantes do Versa e o motorista da Saveiro morreram no local.

Conforme levantamento preliminar realizado pelos policiais no local, a Saveiro teria invadido a pista contrária e estava com o velocímetro travado em 175 km/h. As informações, no entanto, ainda serão confirmadas pela perícia.