Bandidos fazem cordão humano e assaltam dois bancos em Miraguai

Dois bancos foram assaltados no mesmo momento no município de Miraguai, no início da tarde desta segunda-feira (6). Bandidos fizeram um cordão humano para sair do local e levaram 5 reféns.

De acordo com as primeiras informações, a ação dos ladrões ocorreu por volta das 13h15min, nos bancos Sicredi e Banrisul. Um policial militar foi rendido pelos assaltantes, e em seguida eles entraram nos dois bancos.

Na fuga, os bandidos que usavam um Toyota Corolla prata, e um GM Cruze branco, também levaram a viatura da Brigada Militar e policial. Antes vários tiros de fuzis foram disparados no centro da cidade, mas não há confirmação de feridos.

A viatura da Brigada Militar foi incendiada em uma estrada de acesso a cidade, e os outros dois veículos, o Corolla e o Cruze, foram abandonados no interior.

Não se sabe o que os ladrões levaram em valores.