Prefeito de Entre-Ijuís, Brasil Antonio Sartori (PP), é o novo presidente da AMM

Trabalhar coletivamente com os 26 municípios em questões como cirurgias eletivas e desconto da previdência dos servidores municipais, estão entre as ações desta gestão

Depois de 29 anos de criação, pela primeira vez um chefe do Executivo de Entre-Ijuís assume o comando da Associação dos Municípios das Missões (AMM) e Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões). O atual prefeito, Brasil Antonio Sartori (PP), foi eleito na manhã de segunda-feira (6), durante assembleia mensal que ocorreu em Cerro Largo, para presidir a entidade até março de 2018.

O novo dirigente da AMM e da FUNMISSÕES tem como principal bandeira a união dos 26 municípios missioneiros em torno das pautas de interesse comum, seja nas áreas de saúde, infraestrutura, capacitação, turismo e demais setores, entre as quais destacam-se: solução para o passivo de cirurgias (judicializar, se necessário); regularização de repasses na área de saúde; acesso asfáltico aos sítios arqueológicos; capacitação de servidores em âmbito regional; criação de banco de projetos, relação legal entre contribuição do servidor e do poder público. “Independente de questões partidárias, vamos atuar unidos para atender com dignidade as necessidades da população da região da Missões”, assegurou Sartori.

Além disso, a atual diretoria dará continuidade às demandas locais e regionais, que vêm sendo reivindicadas pela AMM junto aos governos federal e estadual, como a ponte internacional Porto Xavier/San Javier, aeroporto regional de Santo Ângelo, sinalização turística, integração da Ruta Jesuítica da Sudamérica, ligação entre os municípios, entre outras.

Trajetória Brasil Antonio Sartori

Aos 61 anos, advogado e agricultor, o presidente da AMM/Funmissões é prefeito de Entre-Ijuís, gestão 2017/2020, onde atuou como vice-prefeito nos últimos quatro anos, também pelo Partido Progressista (PP), filiado desde 2008. Brasil Sartori entrou na política a convite de vários partidos, mas, por tradição familiar optou pelo PP. Sartori iniciou sua atividade profissional como agricultor até 1974. Depois, incorporou no exército e serviu como sargento por 14 anos. Mediante concurso, prestou serviços como chefe de Cartório Judicial no Poder Judiciário Estadual e, posteriormente trabalhou como advogado em Santo Ângelo, sua cidade natal. Brasil Sartori nasceu em 28 de agosto de 1975, é Bacharel em Direito, casado com Iara de Aguiar Sartori, com quem tem quatro filhos: Raquel Kelly (39 anos) Cris Michelle (36), Giovana Graziela (33) e Ântoni Nerone (31).

Diretoria AMM/FUNMISSÕES – 2017/2018

Presidente: Brasil Antônio Sartori (PP) – Prefeito de Entre-Ijuís

Vice-Presidente – Paulo Peixoto (PMDB) – Prefeito de Rolador

1º Secretário: Noeli Borré Ruwer (PMDB) – Prefeita de São Paulo das Missões

2º Secretário: Danierl Goski (PT) – Prefeito de Salvador das Missões

1º Tesoureiro:Jacques Barbosa (PDT) – Prefeito de Santo Ângelo

2º Tesoureiro: Puranci Barcellos dos Santos (PP) – Prefeito de Santo Antônio das Missões

Conselho Fiscal - Titulares

Vilmar Kaiser (PP) – Prefeito de Porto Xavier

Auri Brandt Kochann (PMDB) – Prefeito de Pirapó -

Aldi Minetto (PDT) – Prefeito de Vitória das Missões

Conselho Fiscal – Suplentes

Jeronimo Jakulski - (PMDB) – Prefeito de Guarani das Missões

João Carlos Scotto (PP) – Prefeito de Garruchos

Departamento de Turismo (DETUR)

Diretor: Ricardo M. Klein (PP) – Prefeito de São Nicolau

Vice-Diretor: Valter Spies (PP) – Prefeito de Cerro Largo