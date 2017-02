Inscrições para o Vestibular Agendado da CNEC/IESA podem ser feitas até a próxima quinta

As inscrições devem ser feitas até o dia 09 de fevereiro, pelo site http://cnecsan.cnec.br/vestibular/

A CNEC/IESA segue com as inscrições abertas para o Vestibular Agendado com ingresso no 1º semestre de 2017, para as vagas remanescentes do Processo Seletivo Tradicional. São oferecidas vagas para os seguintes cursos: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia e Pedagogia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 09 de fevereiro, pelo site http://cnecsan.cnec.br/vestibular/ ou diretamente na Secretaria. O candidato do Processo Seletivo Agendado 2017/1 poderá realizar a prova até o dia 10 de fevereiro de 2017, de segunda à sexta-feira, às 14h. O dia de realização da prova é agendado no ato da inscrição. A prova deve ser realizada nas instalações do IESA, na rua Dr. João Augusto Rodrigues, 471, Santo Ângelo/RS.

A taxa da inscrição é R$ 30,00 para participantes do Programa Rumo Certo e R$ 60,00 para os demais candidatos. O processo seletivo será composto por prova de redação. O resultado do Processo Seletivo Agendado 2017/1 é comunicado individualmente ao candidato, no dia seguinte à realização da prova, através de contato telefônico.

MATRÍCULA

A matrícula será aceita a partir da comunicação do resultado. A matrícula será feita por ordem de realização da prova, visando o preenchimento total das vagas dos cursos. O candidato aprovado deverá comparecer a Secretaria Acadêmica da Faculdade, pessoalmente, no período de 2 de janeiro a 10 de fevereiro das 13h às 19h.

DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA

Documento de Identidade; CPF; Certidão de Nascimento ou Casamento; Título de Eleitor acompanhado de comprovante de votação; Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos) Foto 3x4 recente; Comprovante de Residência; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Certidão de Conclusão da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Diploma de Conclusão de Graduação (para o caso de diplomados); Documento de Identidade, CPF e comprovante de residência do responsável financeiro que ratificará o Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (para candidatos menores de 18 anos).