Hospital Regional Unimed Missões: investimentos em qualidade e tecnologia oferecem excelência e sati

Desde a sua inauguração, o Hospital Regional Unimed Missões vem realizando constantes investimentos em serviços buscando oferecer maior segurança, conforto e excelência no atendimento aos clientes. Acompanhando a atualização tecnológica, o Hospital conta com sofisticados equipamentos, completa infraestrutura e profissionais altamente capacitados, primando sempre pela humanização nos atendimentos e a segurança dos pacientes.

Esta semana foram apresentados os números do Hospital Regional Unimed Missões referentes ao ano de 2016, onde foram realizadas:

20.383 consultas no Pronto Atendimento (sendo 3.886 no plantão pediátrico o qual funciona das 19h às 7h)

3.809 internações

3.469 cirurgias

287.236 exames laboratoriais

35.661 exames de diagnóstico por imagem

Os métodos utilizados pela equipe assistencial e profissionais médicos permitem oferecem diagnósticos e procedimentos mais seguros e precisos. Atualmente, o Hospital Regional Unimed Missões oferece os serviços de Pronto Atendimento, Diagnóstico por Imagem (Ecografia, Ultrassonografia 4D, Mamografia digitalizada, Tomografia computadorizada, Raio-X digitalizado e Ressonância Magnética), Laboratório de Análises Clínicas, Internações clínicas, cirúrgicas e pediátricas, UTI adulto, Hemodinâmica Intervencionista e SOS.

O Hospital está amparado não só por uma alta capacidade humana, mas também tecnológica. Por conta disso, os investimentos em tecnologia de ponta são constantes. Em 2016 ainda, o Hospital investiu muito na segurança dos pacientes, através da qualificação dos serviços sendo embasamento pelo programa da Organização Nacional de Acreditação-ONA que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, utilizando metodologia reconhecida pela ISQua (International Society for Quality in Health Care), associação parceira da OMS. Para isso, criou várias ações junto aos públicos de interesse, buscando qualidade e melhorias constantes em suas práticas e rotinas de trabalho. Hoje, todos os protocolos de segurança exigidos pelos órgãos reguladores da saúde são cumpridos e obedecidos rigorosamente em todas as ações internas com clientes e visitantes da estrutura hospitalar.

“Procuramos nos diferenciar e oferecer novos serviços na região das Missões. A Unimed Missões/RS tem como prioridade absoluta a qualidade no atendimento. Os melhores recursos, profissionais, treinamentos, métodos e um elevado padrão nos procedimentos, buscando a excelência e a segurança dos pacientes”, observa o Administrador do Hospital, João Alexandre dos Santos.

“Realizamos uma gestão reconhecida pelos resultados e o Hospital Regional Unimed Missões não falha na sua missão, oferecendo o máximo de conforto, modernos equipamentos e uma equipe altamente especializada e humana à serviço da saúde de toda a comunidade missioneira. Vamos continuar investindo na satisfação dos clientes e a excelência no atendimento, trabalhando na gestão e na sustentabilidade dos negócios e na valorização das nossas partes interessadas”, reforçou o presidente da cooperativa, Dr. César Augusto Bellinaso.