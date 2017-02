Faculdade Senac Porto Alegre inscreve para cursos de graduação EAD

A Faculdade Senac Porto Alegre também ofertará, a partir deste semestre, cursos de graduação na modalidade a distância (EAD). A instituição agora é polo do Centro Universitário Senac, localizado em São Paulo e responsável pelos cursos de graduação a distância no Brasil. Ao total, serão 10 formações nesta modalidade, todas com início ainda em fevereiro.

Com metodologia que reforça a importância de unir a teoria à prática, os cursos de graduação a distância oferecem flexibilidade de horário e comodidade para o aprendizado. No ambiente virtual de aprendizagem, o Senac oferece uma interface moderna, dinâmica e acessível a todos – incluindo pessoas com deficiência visual e/ou auditiva.

As aulas iniciam no dia 13 de fevereiro, mas as inscrições para o processo seletivo do 1º semestre de 2017 podem ser feitas até 26 de fevereiro de 2017. No ato da inscrição, o candidato poderá optar por utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou a avaliação do histórico escolar do Ensino Médio, acompanhada de uma prova de redação complementar. Neste caso, o histórico escolar do Ensino Médio e o formulário da prova de redação complementar serão encaminhados de forma digital via portal. Será cobrada a taxa de 20 reais para inscrição em qualquer das duas opções ofertadas.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-777-3622 ou pelo sitewww.ead.senac.br/graduacao





. Comerciários, empresários do comércio e seus dependentes (com apresentação do cartão Sesc/Senac) têm preços diferenciados na matrícula.

Confira abaixo os cursos oferecidos no Vestibular de Verão 2017:

- Bacharelado em Administração;

- Bacharelado em Ciências Contábeis;

- Tecnologia em Marketing;

- Tecnologia em Processos Gerenciais;

- Tecnologia em Gestão Financeira;

- Tecnologia em Gestão de RH;

- Tecnologia em Gestão Comercial;

- Tecnologia em Logística;

- Tecnologia em Comércio Exterior;

- Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação.

Informações e inscrições: www.ead.senac.br/graduacao







Local: Faculdade Senac Porto Alegre

Endereço: Rua Coronel Genuíno, 130 e 358

Início das aulas: 13/02/2017