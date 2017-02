Verão Mágico 2017 terá Noite de Ação Cívico Social

Será nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, a Noite de Ação Cívico Social no Verão Mágico 2017. Com início às 19h, estarão à disposição da comunidade uma série de atividades relativas aos cuidados com a saúde (tais como: orientações odontológicas, medição de pressão arterial, análise de índice de massa corporal, teste de glicemia...) e opções de lazer (exposição de objetos e demonstração de atividades militares). As atividades se estenderão até as 22h. É sempre bom lembrar que durante todo Verão Mágico o público que comparecer ao Parcão poderá fazer doações ao Banco de Alimentos de Santa Rosa.

A Noite de Ação Cívico Social terá a participação do 19º RCMec, FUMSSAR, SENAC e da Secretaria de Desenvolvimento Social.

As competições do Verão Mágico seguem normalmente. Hoje, jogos de vôlei (duplas feminino e masculino) e futebol (infantil, master e livre).

E já estão abertas as inscrições para a Rústica Noturna Verão Mágico 2017, que será disputada na noite de 17 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas pelo site da UCRSM (http://www.ucrsm.com/calendariodecorridasdaucrsm.htm) ou diretamente no departamento de esporte da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte.

O Verão Mágico 2017 é uma promoção da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, através da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, com o apoio da RBS TV Santa Rosa.