CNEC/IESA oferece 31 vagas para o PROUNI

Iniciaram nesta terça-feira, 31 de janeiro, as inscrições para concorrer às vagas do PROUNI – Programa Universidade Para Todos, para o primeiro semestre de 2017. Na CNEC/IESA Santo Ângelo foram disponibilizadas 31 vagas, divididas nos oito cursos de graduação.

As inscrições do PROUNI 2017 devem ser feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://siteprouni.mec.gov.br, até a próxima sexta-feira, 03 de fevereiro.

Ao se inscrever, o participante precisa informar o seu número de inscrição e senha do Enem 2016. Depois, é preciso confirmar se o endereço de e-mail e telefone são os mesmos informados durante as inscrições para o Enem. O candidato precisa preencher formulários com dados pessoais e informações complementares sobre o seu grupo familiar. Tais informações devem ser verídicas, sob pena de desclassificação. O MEC reserva-se no direito de solicitar qualquer tipo de documentação que comprove os dados cadastrados.

O estudante poderá se inscrever em até duas opções de curso diferentes. Para isso, basta ficar atento à ordem de preferência, deixando o preferido como primeira opção. Em cada uma das escolhas é necessário indicar a modalidade de concorrência à vaga. Além da ampla concorrência, também serão oferecidas políticas de ações afirmativas com cotas do PROUNI 2017, beneficiando candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

REQUISITOS PROUNI 2017

Quem pode se inscrever no processo seletivo? A principal regra do PROUNI 2017 é ter participado do Enem 2016 (Exame Nacional do Ensino Médio) e alcançado nota média geral superior a 450 pontos, sem ter zerado a redação. Além disso, é válido lembrar que o programa é destinado a estudantes que ainda não possuem diploma de curso superior.

Qual a renda do PROUNI 2017 para as bolsas integrais e parciais? O rendimento mensal é calculado por membro familiar e os valores variam de acordo com a bolsa, conforme especificado a seguir: Bolsa parcial PROUNI 2017 (50%): destinada a estudantes membros de famílias com renda mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa; Bolsa integral PROUNI 2017 (100%): destinada a estudantes membros de famílias com renda mensal bruta de até 1 salário mínimo e meio por pessoa.

RESULTADO E LISTA DE ESPERA PROUNI 2017

O resultado do PROUNI 2017 primeiro semestre será divulgado em duas chamadas regulares. A primeira no dia 06 de fevereiro, com matrículas até o dia 17, e a segunda no dia 20 do mesmo mês, com matrículas até o dia 24. Os candidatos devem realizar a matrícula do PROUNI 2017 diretamente na Instituição de ensino, portando toda a documentação necessária para comprovar as informações prestadas durante a inscrição. Os locais, datas e horários de atendimentos devem ser vistos pelos próprios participantes. Quem não for selecionado para o curso de primeira opção terá a oportunidade de manifestar interesse em participar da lista de espera do PROUNI 2017. Para isso, basta acessar o site oficial nos dias 07 e 08 de março e entregar os documentos pessoais na respectiva instituição nos dias 13 e 14 do mesmo mês. As chamadas serão realizadas pelas faculdades em datas escolhidas por elas próprias.

CRONOGRAMA PROUNI 2017

31/01 a 03/02 - Período de inscrições

06/02 - Resultado da 1ª chamada

06/02 a 13/02 - Comprovação de informações da 1ª chamada

20/02 - Resultado da 2ª chamada

20/02 a 24/02 - Comprovação de informações da 2ª chamada

07/03 e 08/03 - Prazo para participar da Lista de Espera

13/03 e 14/03 - Comparecimento dos candidatos para entrega da documentação