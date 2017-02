Baleia é encontrada morta em praia do litoral do Rio Grande do Sul

Uma baleia foi encontrada morta no final da tarde desta terça-feira (31) entre Xangri-lá e Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O animal está virado de barriga para cima o que não permite identificar a espécie ou se é um macho ou uma fêmea, observa o vice-presidente do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), Ignácio Moreno.



O pesquisador acredita que o animal morreu nas últimas 24 horas e tenha sido levada pela correnteza até a beira-mar. Uma retroescavadeira foi colocada à disposição pela prefeitura de Osório para a retirada do animal.