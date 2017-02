Detran-RS cobra novas taxas para CNH e serviços a partir desta quarta

Valor da hora das aulas teóricas, por exemplo, subiu R$ 0,48.

Renovação da CNH também aumentou, de R$ 68,55 para R$ 73,06.

Passa a valer a partir desta quarta-feira (1ª) os novos valores de serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Sul. As portarias foram publicadas nesta terça (31) no Diário Oficial e apresentam os preços atualizados a partir de reajuste na Unidade Padrão Fiscal do Estado.



O valor da hora das aulas teóricas, por exemplo, que é o mesmo para todas as categorias, subiu R$ 0,48. Passam de R$ 7,36 para R$ 7,84.

Já o uso do simulador de direção para categoria B, que é obrigatório, custa R$ 59,10. Antes era R$ 55,46.

As aulas práticas na categoria A passaram de R$ 49,37 para R$ 55,53; da categoria B subiram de R$ 52,29 para R$ 55,73; enquanto as práticas das categorias C, D e E elevaram-se de R$ 60,58 para R$ 64,56.



A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também aumentou e agora passa a custar R$ 73,06. Antes os Centros de Formação de Condutores (CFCs) cobravam R$ 68,55. A avaliação psicológica passou de R$ 26,16 para R$ 27,88.