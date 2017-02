São Luiz Gonzaga - POLICIA - AMIGOS E FAMILIARES DE JOVEM ASSASSINADO IRÃO PROTESTAR EM FRENTE AO FÓ

Um novo protesto var marcar a indignação com a morte de Leandro Garcia Kall, assassinado no mês passado em São Luiz Gonzaga. Amigos e familiares do jovem organizam manifestação que irá ocorrer na semana que vem.

Desta vez o local do protesto será o Fórum de São Luiz Gonzaga, no dia 08, a partir das 10h. Nesta data está marcada a primeira audiência do caso. O grupo estará no local com cartazes pedindo justiça. Os organizadores convidam os interessados a participar. Foi criada uma página no Facebook chamada de "Todos pela Justiça", com uma foto de Leandro.

No dia 23 foi realizada caminhada nas ruas de São Luiz Gonzaga. O ato teve a participação de amigos e da família do jovem morto. Eles pediram que o caso não fosse esquecido. O protesto também reacendeu o debate sobre a maioria penal, uma vez que o acusado de ser o autor do crime tem 17 anos. "Justiça! Se pode escolher um presidente, por que não pode ficar preso?", questionava um dos cartazes. Ele foi internado no Centro de Atendimento Sócio-Educativo (Case) de Santo Ângelo um dia após o crime.