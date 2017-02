São Luiz Gonzaga : Outros dois suspeitos de envolvimento no crime já estão presos

O jovem de 17 anos acusado de envolvimento no latrocínio ocorrido no dia 24 de janeiro foi apreendido hoje (1°) pela manhã. O pedido havia sido feito à Vara da Criança e Juventude um dia após o crime. Ele foi apreendido em São Luiz Gonzaga e será levado no Centro de Atendimento Sócio-Educativo (Case) de Santo Ângelo.

Outros dois indivíduos estão presos desde o dia 25 de janeiro. A Polícia Civil identificou o trio de suspeitos logo após o crime. A vítima do latrocínio foi Cleonice de Fátima Melo, de 50 anos. Ela foi encontrada morta no sofá de casa, no bairro Agrícola, com golpes de faca.